Нетронутые поля цветов в Японии

Приморский парк Хитачи известен не только в Японии, но и далеко за ее пределами. Весной здесь расцветают немофилии - небесно-голубого цвета покрывало простирается покуда хватает взгляда.

Прекрасные пейзажи привлекают десятки тысяч туристов. Однако в этом году в парке пусто - из-за эпидемии коронавируса люди вынуждены оставаться дома. Впрочем, в отсутствие людей парк еще больше походит на сказку.