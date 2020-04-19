75-летие освобождения узников нацистских концлагерей

В воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Мас и его польский коллега Яцек Чапутович выступили с совместным видеопосланием по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационных лагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк, в котором предостерегли «против яда ненависти и антисемитизма». Коронавирусная пандемия вынудила Германию отменить все публичные мероприятия.
Концлагерь Заксенхаузен был освобожден солдатами Красной Армии и Войска Польского 22-23 апреля 1945 года. В период с 30 апреля по 3 мая красноармейцы освободили узниц женского концлагеря Равенсбрюк. Оба лагеря находились на территории земли Бранденбург.
15 апреля 1945 г. британские войска освободили концлагерь Берген-Бельзен (на нынешней территории земли Нижняя Саксония). В память об этом событии 19 апреля 2020 г. сотрудники музея Берген-Бельзен возложили цветы к мемориальной стене.