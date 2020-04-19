Пасха на карантине!

Церкви закрыты, верующих просят оставаться дома. В странах Европы, где Пасху отмечают по юлианскому календарю, усилены меры контроля за передвижением граждан.

В православной Греции Пасха один из главных праздников. Однако в этом году из-за коронавируса настроение вовсе не праздничное. Отмечать дома, к родственникам и друзьям не ходить - таково было распоряжение властей.

А чтобы было понятнее, специально на пасхальный уикэнд штраф за нарушение режима самоизоляции был увеличен вдвое. Полиция установила пункты пропуска на автодорогах, а береговая охрана мобилизована для проведения проверок в портах.

Тем временем в Румынии верующим также запретили приходить в церкви и участвовать в многолюдных обрядах. За несколько дней до праздника президент Клаус Йоханнис выступил со специальным обращением к нации, в котором прямо заявил: "Оставайтесь дома или в противном случае после Пасхи у нас будут похороны".

По последним данным, на востоке Румынии были выявлены несколько новых очагов распространения коронавируса.