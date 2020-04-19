COVID-19: беспорядки на фоне эпидемии

На греческом острове Хиос вновь вспыхнули беспорядки в одном из лагерей для беженцев. Группа агрессивно настроенных людей из стран Африки и Центральной Азии подожгла несколько палаток и местную столовую. Когда не место прибыла полиция, то в сторону стражей правопорядка посыпались камни и бутылки.

По поступающим сообщениям, причиной негодования обитателей лагеря стала кончина 47-летней женщины из Ирака. Перед смертью у нее наблюдались сильная температура и кашель. В результате распространился слух, что речь идет о коронавирусе. При этом лагерь переполнен, покинуть его никто не может, средств гигиены и лекарств катастрофически не хватает.

Для усмирения людей полиция применила слезоточивый газ. Позже представители властей сообщили, что подозрения на коронавирус не подтвердились.

В лагерях для беженцев и мигрантов на греческих островах сегодня размещено около 40 тысяч человек, хотя изначально они не были рассчитаны на такое число. Нередко в лагерях вспыхивают беспорядки и стычки с полицией. На фоне эпидемии коронавируса обстановка заметно ухудшилась.