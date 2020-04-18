Дональд Трамп: "Снимите карантин немедленно!"

Президент США воззвал к сторонникам, живущим в штатах, которые управляются губернаторами - представителями Демократической партии, чтобы те потребовали немедленного снятия карантина, или ослабления изоляции.

Он обратился к жителям Миннесоты и Мичигана, где в среду состоялся марш протеста против рестрикций, наложенных губернатором Гретхен Уитмер.

Техасский губернатор Эббот заявил, что меры безопасности могут сосуществовать с режимом открытости.

Есть штаты, в которых эпидемиологическая ситуация находится под контролем, они возвращаются к норме, но это решение - прерогатива губернаторов. Мы готовы им помочь и их поддержать. Дональд Трамп Президент США

Жители северо-западного Айдахо тоже не слишком рады карантину , и это недовольство активно выражают.

Иная ситуация наблюдается на северо-востоке страны, в частности, в штате Нью-Йорк, где зарегистрированы свыше 220 зараженных, на одноименный город приходится свыше половины установленных случаев, от COVID-19 только в этой агломерации скончались, как сообщает университет Джонса Хопкинса, свыше 13 тысяч человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ответил президенту: "Отчего вы сидите дома перед телевизором, может, пора отправиться на работу?".

Еще одна сторона нью-йоркского апокалипсиса - как сообщает The Associated Press, гибель обитателей 19 из 20 государственных домов престарелых, исчисляющаяся десятками человек, связана практически всегда с COVID-19.