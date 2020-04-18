Заряд позитива от гражданской обороны

В испанском городке Гриньон сотрудники испанской службы гражданской обороны развлекают скучающих в самоизоляции сограждан.
Кармен и Альваро - муж и жена. Они считаются, что в условиях пандемии людям требуется не только медицинская помощь, но и моральная поддержка. Особое внимание уделяется детям, отмечающим день рождения, но из-за карантина не имеющим возможности пригласить в гости друзей.
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