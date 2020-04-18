Комендантский час в Стамбуле

Улицы Стамбула опустели после с наступлением субботы. Гражданам Турции запрещено покидать свои дома в субботу и воскресенье. Эта мера была введена неделю назад. В субботу от коронавирусной инфекции в Турции скончались 126 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1769 человек.
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