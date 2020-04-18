Европейцам не до мигрантов

Гуманитарная ассоциация SOS Méditerranée ("СОС Средиземноморье"), на протяжении последних четырех лет спасавшая беженцев и мигрантов в Средиземном море, объявила, что приостанавливает все операции. Причина - эпидемия коронавируса.

Как говорят активисты, все страны Южной Европы полностью закрыли свои порты и наотрез отказываются принимать спасенных в Средиземном море, чтобы не усугублять санитарный кризис.

Обстановка в специальных центрах по приему беженцев и ранее была близкой к катастрофической: слишком большое число людей, отстутствие средств гигиены. Теперь к этому добавилась еще и эпидемия.

В случае заражения никакой возможности изолировать больных просто нет. Так, в апреле власти Греции закрыли на карантин весь миграционный центр в 40 километрах от Афин после того, как коронавирус был выявлен у одного из беженцев.

Как долго продлится такая ситуация, никто не знает. На этом фоне международная организация "Врачи без границ" призвала все страны Европы продолжать оказывать помощь беженцам. Однако, очевидно, что в нынешних условиях европейцам просто не до того.