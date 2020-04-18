В Гонконге задержаны лидеры оппозиционного движения

В Гонконге на фоне карантина власти задержали лидеров демократического движения. Им вменяется в вину организация беспорядков и подстрекательство к массовым акциям протеста летом 2019 года.

Среди задержанных 81-летний Мартин Ли, основатель Демократической партии, а также медиамагнат Джимми Лай. Его холдингу принадлежит газета Apple Daily, являющаяся главным рупором оппозиции в Гонконге.

Официальные китайские издания называют Джимми Лая теневым лидером и главным "спонсором" протестов, причем не только прошлогодних, но и так называемой "революции зонтиков" 2014 года. Однако сторонники оппозиции называют миллионера "отцом демократических СМИ". Таблоид Apple Daily, созданный за два года до передачи Гонконга Китаю, известен острой критикой китайских властей.

Протесты в Гонконге начались в июне прошлого года. Поводом стало намерение местных властей принять закон, позволяющий экстрадицию на материковый Китай. Это вызвало всеобщий всплеск недовольства, сотни тысяч людей вышли на улицы с протестами.

Противники реформы назвали законопроект еще одной попыткой Пекина лишить Гонконг автономного статуса. Лидеры оппозиции выражали опасения, что Китай будет использовать закон об экстрадиции для преследования диссидентов.

После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, однако остановить волну протестов это не помогло.