COVID-19: число жертв в Западной Европе

В Европе счет жертв коронавируса идет уже не на тысячи, а на десятки тысяч. Наиболее сильно пострадали Италия, Испания, Франция, Великобритания. Везде введены жесткие меры контроля, улицы крупных городов обезлюдели, но справиться с эпидемией пока не удается.

День рождения Елизаветы II без салюта

Позже всех меры самоизоляции граждан ввела Великобритания, которая вначале не хотела идти по пути континентальной Европы. На сегодняшний день в королевстве насчитывается более 15 тысяч смертельных случаев от коронавируса.

В этой связи власти Соединенного Королевства пообещали выделить дополнительно 1,6 млрд фунтов на борьбу с последствиями COVID-19. А в знак солидарности с британцами королева Елизавета II попросила отменить традиционный пушечный салют по случаю ее дня рождения 21 апреля.

"Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких церемоний, она считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Франция приближается к отметке в 20 тысяч

Не лучше ситуация обстоит во Франции - печальная статистика смертности здесь в ближайшие дни грозит перевалить за отметку в 20 тысяч человек. Все ведущие лаборатории страны усиленно работают над выработкой вакцины, но на чудо никто не надеются. Процесс будет долгим.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, для Европейского союза настал момент истины, который покажет, в состоянии ли европейцы сообща справиться со столь серьезным кризисом.

Италия - спад эпидемии?

В Италии за последние сутки скончались 482 пациента. Цифры по-прежнему высоки, но, как отмечают эксперты, все же заметно ниже показателей двухнедельной давности, когда Италия находилась на пике эпидемии.

Местные власти страны начали готовиться к постепенному выходу из режима самоизоляции, вероятно, в середине мая. Впрочем, очевидно, что без надлежащих мер в сфере здравоохранения вирус ударит по стране с новой силой.

Аналогичная ситуация по всей Европе. Эпидемия выявила серьезные недостатки в организации работы больниц, дефицит оборудования, а также обычных масок и средств дезинфекции.