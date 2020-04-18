Православные встречают Пасху дома

Встретить Пасху дома придётся в этом году сербам, как и жителям других православных государств Европы. Всеобщий запрет будет действовать здесь с вечера пятницы до утра вторника. Чтобы закупить все необходимое для самого главного христианского праздника, правительство Сербии продлило в Страстную пятницу часы работы магазинов.

Запрет на празднование Пасхи в церквях был болезненно встречен частью сербского общества. Патриарх Ириней попросил власти сделать пятичасовой перерыв в воскресенье для праздничной литургии, но получил мягкий отказ.

В Северной Македонии, где 67 % населения исповедуют православие, президент Стево Пендаровски в четверг призвал продлить режим чрезвычайного положения еще на 30 дней в связи с эпидемией коронавируса. Несмотря на угрозу, македонская Православная Церковь не стала закрывать храмы и разрешила верующим причащаться. Здесь заявили, что предметы культа "будут дезинфицированы", и посоветовали верующим надеть маски.

На Украине буквально каждый день сообщается о заражении коронавирусом

прихожан и священнослужителей. Правительство призывало верующих отпраздновать Пасху в максимальной изоляции.

Призыв поддержал митрополит Православной Церкви Украины Константинопольского патриархата Епифаний: "Один из самых ответственных поступков сейчас, чтобы бороться против этой инфекции, - оставаться дома, самоизолироваться, чтобы обеспечить благополучие наших близких".

В украинском Министерстве внутренних дел порекомендовали проводить службы в храмах без верующих и при участии не более десяти человек - священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляции.

"Те верующие, которые придут на Пасхальное богослужение, будут стоять и молиться на открытом воздухе в соответствии со всеми необходимыми санитарными нормами," - заявил митрополит Онуфрий, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата. В связи с карантином Онуфрий совершит пасхальную литургию в своей резиденции.

Священнослужителей привлекают в пекарни и магазины, чтобы освятить куличи перед продажей. В сельской местности священникам предлагают пройти по улицам и освятить пасхальные корзины

возле каждого двора, придерживаясь необходимой дистанции.

По данным Минздрава, за последние сутки на Украине выявлено более 500 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных достигло 4 662 человек.

В России главное пасхальное богослужение из храма Христа Спасителя в Москве будет транслироваться по телевидению. Сюда ранее доставили частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Пребывание прихожан возле церквей во время празднования Пасхи может рассматриваться как нарушение карантина, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Президент Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение, сообщил в субботу его пресс-секретарь. Он посетит часовню на территории резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Дмитрий Песков добавил, что по случаю Пасхи президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями. Путин пропустит пасхальную службу впервые с 2000 год.