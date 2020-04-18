Covid-19 опустошает нью-йоркские дома престарелых. Такой вывод содержится в докладе, опубликованном в пятницу властями штата, согласно которым с начала эпидемии скончались 2 477 человека.

Больше всего пострадал бруклинский Медицинский центр Коббл-Хилл, где зарегистрировано 55 смертельных исходов.

Дядя Стивена Винса скончался именно здесь: "Я хотел бы выяснить, основываясь на его свидетельстве о смерти, был ли проведен тест и действительно ли у него диагностировали Covid-19", - говорит он.

Еще в четырёх домах престарелых, в том числе в Kings Harbor Mulitcare Center в Бронксе, эпидемия унесла более 40 жизней: "Сирену "скорой помощи" я теперь слышу практически постоянно. Раньше такого не было", - говорит местная жительница Марисоль Ривера.

Обнародованные властями США цифры подтверждают европейскую статистику: примерно половина всех смертельных исходов, вызванных Covid-19, имела место в домах престарелых. Согласно данным, собранным учеными Лондонской Школы Экономики, в Италии, Испании, Франции, Ирландии и Бельгии этот показатель составляет от 42 до 57 %. Специалисты предупреждают, что в борьбе с коронавирусом в домах престарелых должны быть приложены те же усилия, что и в больницах.