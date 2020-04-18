Из жёсткого карантина - на Великую Китайскую стену

По мере того, как эпидемия коронавируса идет в Китае на спад, все больше туристов посещают Великую Китайскую стену. Особым успехом пользуется Бадалинский участок - наиболее посещаемый, который находится в 80 километрах к северо-западу от Пекина. Жители китайской столицы, которым удалось вырваться на природу, не скупятся на похвалы: "Пандемия уже закончилась, и мы очень рады, что приехали в такое живописное место", - говорит этот турист. "Вероятность второй волны крайне мала, я уже не так сильно волнуюсь", - добавляет другой. Тем не менее, маски и минимальную дистанцию между посетителями никто не отменял. О недавнем жёстком карантине напоминают и развешанные везде плакаты с рекомендациями ВОЗ и властей КНР.
Другие No Comment
Рок-концерт на карантинной дистанции
Заряд позитива от гражданской обороны
Эквадор: когда у пожарного музыка в душе
Нигерия: пожар в лагере для беженцев
Символ города кусается и пахнет
Рок-концерт на карантинной дистанции
Заряд позитива от гражданской обороны
Эквадор: когда у пожарного музыка в душе
Нигерия: пожар в лагере для беженцев
Символ города кусается и пахнет
Колокол Нотр-Дама зазвонил в честь медиков
Таиланд: жители Бангкока продают золото
Дезинфекция тюрьмы в Кении
Кинотеатр на колёсах и шоколадные зайцы в масках
День шакала в городском парке
Еда для бедняков и бездомных на улицах Лимы
Таиланд: маски для новорождённых
Бангкок: маски продаёт автомат
Кения: давка из-за еды
Лионский хор исполнил "Don’t Stop Me Now"