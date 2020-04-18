Из жёсткого карантина - на Великую Китайскую стену

По мере того, как эпидемия коронавируса идет в Китае на спад, все больше туристов посещают Великую Китайскую стену. Особым успехом пользуется Бадалинский участок - наиболее посещаемый, который находится в 80 километрах к северо-западу от Пекина. Жители китайской столицы, которым удалось вырваться на природу, не скупятся на похвалы: "Пандемия уже закончилась, и мы очень рады, что приехали в такое живописное место", - говорит этот турист. "Вероятность второй волны крайне мала, я уже не так сильно волнуюсь", - добавляет другой. Тем не менее, маски и минимальную дистанцию между посетителями никто не отменял. О недавнем жёстком карантине напоминают и развешанные везде плакаты с рекомендациями ВОЗ и властей КНР.