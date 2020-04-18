Карантин: "Торопиться не надо!"

В Германии, где власти уже заявили, что поставили эпидемию COVID-19 под контроль, как и сумели с помощью принятых мер существенно уменьшить распространение коронавирусной инфекции, начинают открываться магазины и возобновляет работу мелкий и средний бизнес.

Но шаги по ослаблению ограничений не означают, что опасность второй волны миновала. Об этом предупредил министр экономики.

Мы надеемся на разум, на дисциплину и на ответственность граждан, чтобы нас не накрыло повторным цунами заражений в момент, когда мы все возвращаемся к нормальной жизни. Петер Альтмайер министр экономики ФРГ

Владельцы предприятий и компаний, вне зависимости от их размеров, этот шаг приветствуют, не забывая напомнить, что важны в поддержании текущей ситуации усилия всего общества.

Владелица косметического салона Ранди Рейнгольд подчеркивает: "Для нас нынешние шаги значат очень много, мы, разумеется, очень рады такому повороту событий. Но мы сознаем, что от нашего поведения и соблюдения правил также зависит очень многое".

Рим на следующей неделе намерен провести консультации со эпидемиологами и лишь после этого принять решение о возобновлении работы в том числе части баров и ресторанов.

Во Франции датой начала новой жизни власти назвали 11 мая. В этот день должны открыться магазины, парикмахерские салоны, цветочные лавки. Однако запрет на работу баров и ресторанов, а также театров и концертных залов действовать продолжит.

По словам директора по продажам сети винных магазинов Repaire de Bacchus Лорана Крошмора, "бутики простояли закрытыми месяц. Нам пришлось полностью изменить подход к работе с покупателями, мы сумели запастись индивидуальными средствами защиты, это касается в том числе и наших поставщиков, и тех, кто работает в торговых точках".

Как именно будет выглядеть постепенный выход Франции из карантина, станет известно на следующей неделе, когда правительство примет соответствующее постановление.