Велогонка - от булочной и обратно

Джиро д'Италия - только без окружения камер, машин, в которых за пелотоном спортсменов едут тренеры, и зрителей. Этап - от ближайшей булочной или аптеки до дома пожилой соседки, которая не может выйти из жилища. Давид Мартинелли, потомственный велогонщик, так проводит карантин.
Для меня с моими тренированными ногами, говорит Давид, проехать десять километров - просто удовольствие, а если я при этом приношу пользу людям, так я совсем счастлив. Надеюсь, что к сентябрю все наладится, и мы сможем начать сезон.
В берлинском Марцане, как и во всей Германии, пока действует запрет "больше двух не собираться".
Но дуэт музыкантов, не нарушая правила, в качестве концертной площадки избрал двор многоквартирного дома, а слушателями стали те, кто в нем живет.
Они смотрели шоу, находясь в первых рядах партера - то есть на своих балконах.