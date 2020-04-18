Велогонка - от булочной и обратно

Джиро д'Италия - только без окружения камер, машин, в которых за пелотоном спортсменов едут тренеры, и зрителей. Этап - от ближайшей булочной или аптеки до дома пожилой соседки, которая не может выйти из жилища. Давид Мартинелли, потомственный велогонщик, так проводит карантин.

Давид Мартинелли со своим отцом Джузеппе Мартинелли, тоже велогонщиком, но в прошлом Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Luca Bruno

Для меня с моими тренированными ногами, говорит Давид, проехать десять километров - просто удовольствие, а если я при этом приношу пользу людям, так я совсем счастлив. Надеюсь, что к сентябрю все наладится, и мы сможем начать сезон.

В берлинском Марцане, как и во всей Германии, пока действует запрет "больше двух не собираться".

Но дуэт музыкантов, не нарушая правила, в качестве концертной площадки избрал двор многоквартирного дома, а слушателями стали те, кто в нем живет.

Они смотрели шоу, находясь в первых рядах партера - то есть на своих балконах.