Болсонару: открытие страны на моей совести

Президент Бразилии предложил возобновить торговлю и открыть границы с соседними странами, несмотря на пандемию коронавируса. Заявление было сделано в пятницу на церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения, известного онколога Нельсона Теиша.

"Ведя борьбу за возобновление бизнеса, я беру на себя риск. Если ситуация усугубится, это будет на моей совести. Но я убежден, что наша страна должна открыться, и многие люди начинают понимать это", - заявил Жаир Болсонару, объясняя своё решение. В четверг он отправил в отставку самого популярного члена правительства, предыдущего министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту.

Мнения главы государства и министра разошлись по вопросу необходимости введения жестких карантинные мер. Новость об отставке министра, чью работу одобряют 76 % бразильцев, была встречена "кастрюльными" протестами.

Несмотря на призывы президента, губернаторы штатов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу продлили карантин до 30 апреля и 10 мая соответственно. В среду Верховный суд Бразилии подтвердил автономию местной власти в том, что касается мер по сдерживанию эпидемии.