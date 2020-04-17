World Press Photo объявил лауреатов 2019 года

Организаторы престижного конкурса World Press Photo в четверг опубликовали список лауреатов 2019 года.
"Прямой голос" Ясуеси Чиба (Yasuyoshi Chiba)
Фотография года
Ясуёси Чиба - фотограф "Агентства Франс-Пресс", проживающий в Найроби (Кения).
Фотография, победившая в конкурсе, была сделана в Судане во время протестных акций против переходного военного правительства страны.
Новое правительство было создано после свержения президента Омара аль-Башира, десятилетиями находящегося у власти.
"Кхо, генезис восстания" Ромен Лорендо (Romain Laurendeau)
История года
Работа француза Ромена Лорендо рассказывает о молодых алжирцах, выступающих против президента Абдельазиза Бутефлики, находившегося у власти 20 лет. Бутефлика ушел в отставку в апреле 2019 года.
Молодежь составляет более половины населения Алжира, и, согласно докладу ЮНЕСКО, 72% людей в возрасте до 30 лет не могут найти работу.
На местном диалекте арабского "кхо" означает "брат".
"Ничего личного - бэк-офис войны" Никита Терёшин
Современные проблемы (синглы)
Российский фотограф Никита Терёшин победил с фотографией, сделанной на Международной оборонной выставке и конференции в Абу-Даби (ОАЭ), одной из крупнейших в мире выставок вооружений.
"Самая длинная война" Лоренцо Туньоли (Lorenzo Tugnoli)
Современные проблемы (история)
Лоренцо Туньоли из Италии победил с работой, проделанной для The Washington Post, посвященной конфликту в Афганистане. В 2019 году талибы усилили свое влияние в стране. В докладе Института мира и экономики, опубликованном в апреле прошлого года, Афганистан назван "наименее мирной" страной.
"Полярная медведица и ее детеныш" Эстер Хорват (Esther Horvath)
Окружающая среда (синглы)
Работа Эстер Хорват для The New York Times посвящена деятельности ученых в Арктике. Два белых медведя сфотографированы возле "Полярной звезды" - судна, специально разработанного для того, чтобы выдерживать экстремально низкие температуры и прорываться сквозь толстый лед. Около 100 исследователей работают круглый год, собирая очень важные данные об этой экосистеме.
"Конец мусора - циркулярные экономичные решения" Лука Локателли (Luca Locatelli)
Окружающая среда (истории)
По поручению National Geographic Лука Локателли исследовал, как фермеры, производители и правительства по всему миру внедряют циркулярную экономику. Этот тип экономики основан на идее переработки отходов, сохранения используемых продуктов и материалов и регенерации природных ресурсов.
"Беспорядки в Гонконге" Николя Асфури (Nicolas Asfouri)
Новости (истории)
Николя Асфури из АФП был отмечен за работу во время антиправительственных протестов в Гонконге.
"Последнее прощание" Ален Шредер (Alain Schroeder)
Природа (синглы)
Ален Шредер выиграл со своими работами об орангутангах, которые живут всего на двух островах мира - Суматре и Борнео. Их вытесняют из естественной среды обитания из-за плантаций пальмового масла, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.
Мать этого детеныша орангутанга была найдена ослепшей, со сломанной ключицей и 74 ранами от пневматического пистолета. Ее застрелили местные жители, когда она начала поедать фрукты и овощи из их огородов.
"Спасение орангутангов" Ален Шредер (Alain Schroeder)
Природа (истории)
Фоторепортаж Шредера посвящен тем, кто пытается спасти орангутангов, находящихся в серьезной опасности.
Пробуждение, Томек Качор (Tomek Kaczor)
Портреты (синглы)
Синдром вынужденного переселения делает пациентов пассивными, неподвижными, немыми, неспособными есть и пить. Он поражает детей с психологическими травмами во время длительного процесса предоставления убежища
Ремиссия и постепенное возвращение к нормальному функционированию происходят после улучшения жизненных условий. Армянская девушка пострадала от синдрома вынужденного переселения, когда ее семья получала убежище в Швеции. Девушка начала восстанавливаться через восемь месяцев после депортации в Польшу.
"Призраки" Адам Фергюсон (Adam Ferguson)
Портреты (истории)
Адам Фергюсон создал серию портретов язидов и других меньшинств, находящихся в лагерях для перемещенных лиц на севере Ирака.
Столкновение с полицией во время антиправительственной демонстрации, Фарука Батиш (Farouk Batiche)
Срочные новости (синглы)
В Алжире с февраля прошлого года продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Первоначально участники акций требовали отставки Абдельазиза Бутефлики, 81-летнего ветерана борьбы за независимость Алжира, заявившего о намерении баллотироваться на пятый президентский срок.
Протесты продолжились после отставки Бутефлики в апреле. Манифестанты считают, что новое правительство и президент тесно связанны с администрацией Бутефлики, и требуют их отставки.
"Крушение самолета "Эфиопских авиалиний" Мулугета Айене (Mulugeta Ayene)
Срочные новости (истории)
10 марта 2019 самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" пропал с радаров авиадиспетчеров и упал в поле недалеко от аэропорта Аддис-Абебы. В результате аварии погибли 157 человек.
Удар об землю был настолько сильным, что двигатели самолета образовали воронки глубиной 10 метров, а погибших было практически невозможно опознать. После крушения самолета "Эфиопские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. О временном прекращении полетов лайнера сообщили во многих странах мира.