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World Press Photo объявил лауреатов 2019 года
Авторское право  YASUYOSHI CHIBA

World Press Photo объявил лауреатов 2019 года

 Euronews
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Организаторы престижного конкурса World Press Photo в четверг опубликовали список лауреатов 2019 года.

"Прямой голос" Ясуеси Чиба (Yasuyoshi Chiba)

Фотография года

Ясуёси Чиба - фотограф "Агентства Франс-Пресс", проживающий в Найроби (Кения).

Фотография, победившая в конкурсе, была сделана в Судане во время протестных акций против переходного военного правительства страны.

Новое правительство было создано после свержения президента Омара аль-Башира, десятилетиями находящегося у власти.

YASUYOSHI CHIBA/ AFP
Прямой голос (Straight Voice).YASUYOSHI CHIBA/ AFP

"Кхо, генезис восстания" Ромен Лорендо (Romain Laurendeau)

История года

Работа француза Ромена Лорендо рассказывает о молодых алжирцах, выступающих против президента Абдельазиза Бутефлики, находившегося у власти 20 лет. Бутефлика ушел в отставку в апреле 2019 года.

Молодежь составляет более половины населения Алжира, и, согласно докладу ЮНЕСКО, 72% людей в возрасте до 30 лет не могут найти работу.

На местном диалекте арабского "кхо" означает "брат".

История года - World Press Photo

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Пожилой мужчина сидит на лестнице в Баб-Эль-Уэде, Алжир, 31 мая 2014 года. За последние 20 лет никабы стали более популярны в Баб-эль-Уэде.

Romain Laurendeau/RomainLaurendeau / Hans Lucas
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Молодая пара бросает вызов обществу, целуясь в общественном месте в Алжире 8 декабря 2016 года.

RomainLaurendeau/Romain Laurendeau
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Друзья смотрят телевизор в своеобразном убежище, в которое они переоборудовали кладовую в Баб-Эль-Уэде 6 декабря 2016 года.

RomainLaurendeau/Romain Laurendeau
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Молодой человек играет на трубе в переполненном зале "Climat de France" в Баб-Эль-Уэде, Алжир, 8 декабря 2014 года.

RomainLaurendeau/Romain Laurendeau
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Молодежь смотрит футбольный матч в кинотеатре "Олимпия" в Алжире 16 марта 2016 года. Кинотеатр транслирует европейские матчи несколько раз в неделю.

RomainLaurendeau/Romain Laurendeau
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Футбольные болельщики поют во время матча, который проходит за закрытыми дверями из-за стычек, в Алжире 22 ноября 2014 года.

Romain Laurendeau/ Hans Lucas
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Ультра-фанаты поют во время футбольного матча на "Стадионе 5 июля 1962 года" в Алжире 22 декабря 2015 года.

Romain Laurendeau
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Ультра напевают оскорбления в адрес государства, президента, генералов и полиции во время финала Кубка Алжира в Алжире, 1 мая 2016 года.

Romain Laurendeau

"Ничего личного - бэк-офис войны" Никита Терёшин

Современные проблемы (синглы)

Российский фотограф Никита Терёшин победил с фотографией, сделанной на Международной оборонной выставке и конференции в Абу-Даби (ОАЭ), одной из крупнейших в мире выставок вооружений.

Nikita Teryoshin
Ничего личного - бэк-офис войны (Nothing Personal - the Back Office of War).Nikita TeryoshinNikita Teryoshin

"Самая длинная война" Лоренцо Туньоли (Lorenzo Tugnoli)

Современные проблемы (история)

Лоренцо Туньоли из Италии победил с работой, проделанной для The Washington Post, посвященной конфликту в Афганистане. В 2019 году талибы усилили свое влияние в стране. В докладе Института мира и экономики, опубликованном в апреле прошлого года, Афганистан назван "наименее мирной" страной.

Lorenzo Tugnoli/ Washington Post/ Contrasto
Самая длинная война (The Longest War)Lorenzo Tugnoli/ Washington Post/ ContrastoLorenzo Tugnoli

"Полярная медведица и ее детеныш" Эстер Хорват (Esther Horvath)

Окружающая среда (синглы)

Работа Эстер Хорват для The New York Times посвящена деятельности ученых в Арктике. Два белых медведя сфотографированы возле "Полярной звезды" - судна, специально разработанного для того, чтобы выдерживать экстремально низкие температуры и прорываться сквозь толстый лед. Около 100 исследователей работают круглый год, собирая очень важные данные об этой экосистеме.

Esther Horvath
Полярная медведица и ее детеныш (Polar Bear and her Cub).Esther Horvath

"Конец мусора - циркулярные экономичные решения" Лука Локателли (Luca Locatelli)

Окружающая среда (истории)

По поручению National Geographic Лука Локателли исследовал, как фермеры, производители и правительства по всему миру внедряют циркулярную экономику. Этот тип экономики основан на идее переработки отходов, сохранения используемых продуктов и материалов и регенерации природных ресурсов.

Luca Locatelli for National Geographic
Конец мусора - Решения циркулярной экономики (The End of Trash - Circular Economy Solutions).Luca Locatelli for National Geographic

"Беспорядки в Гонконге" Николя Асфури (Nicolas Asfouri)

Новости (истории)

Николя Асфури из АФП был отмечен за работу во время антиправительственных протестов в Гонконге.

NICOLAS ASFOURI/AFP or licensors
Беспорядки в Гонконге (Hong Kong Unrest).NICOLAS ASFOURI/AFP or licensors

"Последнее прощание" Ален Шредер (Alain Schroeder)

Природа (синглы)

Ален Шредер выиграл со своими работами об орангутангах, которые живут всего на двух островах мира - Суматре и Борнео. Их вытесняют из естественной среды обитания из-за плантаций пальмового масла, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.

Мать этого детеныша орангутанга была найдена ослепшей, со сломанной ключицей и 74 ранами от пневматического пистолета. Ее застрелили местные жители, когда она начала поедать фрукты и овощи из их огородов.

© Alain Schroeder
Последнее прощание (Final Farewell).© Alain Schroeder© Alain Schroeder

"Спасение орангутангов" Ален Шредер (Alain Schroeder)

Природа (истории)

Фоторепортаж Шредера посвящен тем, кто пытается спасти орангутангов, находящихся в серьезной опасности.

© Alain Schroeder
Спасение орангутангов (Saving Orangutans).© Alain Schroeder© Alain Schroeder

Пробуждение, Томек Качор (Tomek Kaczor)

Портреты (синглы)

Синдром вынужденного переселения делает пациентов пассивными, неподвижными, немыми, неспособными есть и пить. Он поражает детей с психологическими травмами во время длительного процесса предоставления убежища

Ремиссия и постепенное возвращение к нормальному функционированию происходят после улучшения жизненных условий. Армянская девушка пострадала от синдрома вынужденного переселения, когда ее семья получала убежище в Швеции. Девушка начала восстанавливаться через восемь месяцев после депортации в Польшу.

Tomek Kaczor, Poland, for Duży Format, Gazeta Wyborcza
Пробуждение (Awakening).Tomek Kaczor, Poland, for Duży Format, Gazeta Wyborcza

"Призраки" Адам Фергюсон (Adam Ferguson)

Портреты (истории)

Адам Фергюсон создал серию портретов язидов и других меньшинств, находящихся в лагерях для перемещенных лиц на севере Ирака.

Adam Ferguson
Призраки (The Haunted).Adam FergusonAdam Ferguson

Столкновение с полицией во время антиправительственной демонстрации, Фарука Батиш (Farouk Batiche)

Срочные новости (синглы)

В Алжире с февраля прошлого года продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Первоначально участники акций требовали отставки Абдельазиза Бутефлики, 81-летнего ветерана борьбы за независимость Алжира, заявившего о намерении баллотироваться на пятый президентский срок.

Протесты продолжились после отставки Бутефлики в апреле. Манифестанты считают, что новое правительство и президент тесно связанны с администрацией Бутефлики, и требуют их отставки.

Farouk Batiche/ dpa
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов (Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration).Farouk Batiche/ dpa

"Крушение самолета "Эфиопских авиалиний" Мулугета Айене (Mulugeta Ayene)

Срочные новости (истории)

10 марта 2019 самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" пропал с радаров авиадиспетчеров и упал в поле недалеко от аэропорта Аддис-Абебы. В результате аварии погибли 157 человек.

Удар об землю был настолько сильным, что двигатели самолета образовали воронки глубиной 10 метров, а погибших было практически невозможно опознать. После крушения самолета "Эфиопские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. О временном прекращении полетов лайнера сообщили во многих странах мира.

Mulugeta Ayene
Крушение самолета "Эфиопских авиалиний" (Ethiopian Airlines Flight 302 Crash Site).Mulugeta Ayene

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