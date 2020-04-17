Киев в дыму от пожаров

Киев утром в пятницу был окутан дымом, в воздухе ощущался запах гари. По словам городских властей, штормовой ветер принёс микрочастицы пыли, нормативные концентрации были превышены в десятки раз. Жителей призвали не выходить из дома и плотно закрывать окна.

"Вернулись с улицы — пришлось бросить в стиральную машину все вещи"

В столичном руководстве не исключали, что дым связан с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Украинский гидрометцентр и госслужба по чрезвычайны ситуациям это опровергают, заявляя, что ветер дует с другой стороны, принося дым лесных и травяных пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Николай Чечеткин, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:

"Хочу подчеркнуть, что это явление никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля не имеет. Никакой химической и радиационной угрозы это явление не несёт. Радиационный фон на этот час в городе Киеве и Киевской области, в зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений".

Между тем, по сведениям ГСЧС, в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра появились три новых очага возгорания. Ранее сообщалось о том, что с бушевавшими полторы недели пожарами удалось справиться, в том числе благодаря дождю. Однако ещё несколько дней требуется на то, чтобы потушить тление.