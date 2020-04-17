Британцы жгут сотовые вышки в борьбе против вируса

Британцы жгут: как минимум два десятка сотовых вышек в королевстве пострадали от огня. Вандалы уничтожают оборудование, по мнению британских СМИ, из-за теорий заговора, согласно которым 5G помогает распространению заразы или как минимум влияет на симптомы у заболевших COVID-19. Правда, пол словам сотовых операторов, далеко не все уничтоженные устройства имеют хоть какое-нибудь отношение к технологии пятого поколения.

Йоханнес Барке, представитель Еврокомиссии:

"Да, мы отмечали распространение дезинформации, и в социальных сетях действительно есть заявления о связи формата 5G со вспышкой коронавируса. Такие истории классифицируются как дезинформация, такие платформы, как YouTube и Facebook, уже удаляют такой контент. Нет ни географической, ни какой-либо другой корреляции между распространением 5G и распространением вируса".

Наблюдатели констатируют, что этот фейк часто встречается в соцсетях, наряду с огромным множеством других теорий заговора. В условиях, когда опасность грозит всей планете, а люди в то же время стали проводить за экраном ещё больше времени, чем раньше, подобное было вполне ожидаемо.