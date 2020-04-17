"Дневники из карантина": если весело, смейся

"Дневники из карантина" - шоу-блокбастер, набирающее обороты. Тридцать минут эфирного времени испанский государственный телеканал отдал актерам, рассказывающим о жизни среднестатистического жителя королевства во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Кому-то жутко плохо, и жизнь превратилась в ад. Кому-то просто тоскливо. "Но, черт возьми, в любой ситуации должно быть место юмору" - говорят актеры.

Мобильный телефон, штатив, иногда помощь Skype. Актеры снимают себя дома. Затем шоу приходит на ваши телеэкраны.

Хосе Луис Гарсия, актер: "Я уверен, что никто не собирается прекращать снимать подобные вещи. И я не имею в виду видео, которые бесплатно выкладывают в Instagram, я говорю о серьезных постановках, которые продумываются, разрабатываются и воплощаются с помощью технических средств, которыми мы теперь располагаем".

В кризисной ситуации, сложившейся из-за коронавируса, люди стали больше времени проводить у телевизоров. Телевизионщикам, чтобы удовлетворить спрос, приходится искать новые формы.

Хайме Веласкес, Euronews: "Телевидение всегда было неким окном, через которое мир приходил в наши дома. Но на этот раз жизнь в наших квартирах с помощью телесъемок, переносится на голубые экраны".

Альваро Лонгория, продюсер: "Я видел, как на пожилых людей, в том числе на моих родителей, влияет происходящее. Они одержимы "короанвирусной темой". И мы подумали, было бы хорошо, если они смогли бы как-то отвлечься от переживаний".

У каждой медали две стороны. Есть те, кто критикуют испанскую государственную телекомпанию. Оппоненты считают, что на фоне пандемии коронавируса, унесшей тысячи жизней, комедийное шоу неуместно.

У психиатров свое мнение на этот счет.

Берта Пинилла, психиатр: "Юмор - один из мощнейших защитных механизмов человеческого организма. Эту самозащиту мы используем, когда нам необходимо справиться с ситуацией, вызванной внешними факторами, или причинами, находящимися в нас самих. Но границы есть. Нельзя опускаться до оскорблений и унижения достоинства".

Испанский вещатель настаивает на том, что актеры 30-минутного ситкома лишь пытаются вызвать улыбку у людей, переживающих травмирющую психику ситуацию. Сделано с любовью и уважением, подчеркивают телевизионщики. У испанского шоу высокие рейтинги. В Мексике, Франции и США заинтересовались форматом "Дневников из карантина" и задумываются над его адаптацией.