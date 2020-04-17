Президент Йоханнис: "празднуйте Пасху дома!"

Президент Румынии Клаус Йоханнис настоятельно призвал православных христиан не нарушать правила карантина и не принимать участие в публичных обрядах и церемониях по случаю Пасхи. В Румынии приняты одни из самых жёстких карантинных мер в Восточной Европе, к патрулированию на улицах привлечена армия. Но и количество погибших от коронавируса здесь самое высокое в регионе.

Дорогие румыны, не обращайте внимание на то, что вам говорят окружающие. Я вам повторю то же, что говорят врачи, министр здравоохранения и эксперты Всемирной организации здравоохранения: оставайтесь дома. В противном случае после Пасхи у нас будут похороны. Клаус Йоханнис президент Румынии

Первый случай заражения коронавирусом в Румынии был зафиксирован 26 февраля. Этот "нулевой" благополучно выздоровел 4 дня спустя. Но, увы, он оказался не последним пациентом. С тех пор от инфекции погибли 400 человек, что чрезвычайно много для страны с населением в 19 млн человек. В больнице города Сучава коронавирусом заразились 300 врачей и медсестёр, что вынудило власти направить туда в срочном порядке военных медиков.

Эта больница была буквально опустошена эпидемией. Медицинские работники больше не справлялись. Только 20% из них могли продолжать работу. Можете себе представить, что в некоторых отделениях практически вообще не осталось врачей. А оставшиеся помогали больным из последних сил. Даниэл Дериою полковник медицинской службы

В целом в Восточной Европе ситуация не выглядит так же плохо как в странах Западной Европы. Даже в Румынии не наблюдается такого же резкого роста числа инфицированных и летальных случаев как в Испании или Италии. Одна из причин это то, что Восточная Европа учла опыт западной и вовремя приняла необходимые карантинные меры. Доктор Раед Арафат считает, что для успешной борьбы с вирусной инфекцией чрезвычайно важно делиться опытом с соседями.

Вирусы не признают границ. Поэтому мы все оказались в одинаковой ситуации. Некоторые из нас уже на более тяжелом этапе эпидемии. Но все рискуют одинаково. Поэтому мы и должны объединять наши усилия. Раед Арафат руководитель румынского отделения RescEU

Мари Жанн Йон, Euronews: Перемещение по Румынии жестко ограничено. Мы находимся на въезде в столицу Румынии Бухарест. Когда-то здесь стояли пробки из автомобилей. Авиаперелеты также были отменены. Полностью прекращено сообщение с очагами инфекции. Но большинство румын - православные христиане, Пасха приближается, в связи с чем власти стоят перед серьезным вызовом в ближайшие дни, так как ожидается, что на праздники на родину из заграницы вернутся тысячи человек.