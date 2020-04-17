Урсула фон дер Ляйен под огнем критики

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принесла от имени Европейского союза извинения Италии за неоказание своевременной помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Депутаты Европарламента приветствовали это заявление, но оно не избавило главу Еврокомиссии от критики со стороны ряда евродепутатов. С наиболее резким словами в адрес работы Еврокомиссии в условиях кризиса выступил бельгийский либерал Ги Верхофстадт:

«Я считаю, что она правильно напомнила о работе медсестёр и других медицинских работников. Но выполняем ли мы, политики, нашу работу. Я в этом совершенно не уверен. Потому что мы обсуждаем уже не первую неделю "европейский план Маршала" в размере триллион евро и задаюсь вопросом: а чего ждёт Европейская комиссия? Почему она никак не подготовит этот план восстановления экономики?»

Извинения Брюсселя были с одобрением встречены в Риме. По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, признание допущенных ошибок поможет сделать Европейский союз более эффективным:

_«Слова Урсулы фон дер Ляйен _–_ это важное признание правды, которая нужна Европе и нашему сообществу. Теперь Европейский Союз набрался смелости защищать наши народы. Нам нужна более дружная Европа. Сейчас ведутся одни из самых важных переговоров в нашей истории»._

Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию в декабре прошлого года. Но уже в феврале оказалась под огнём критики за свою пассивность на фоне кризиса, вызванного пандемией КОВИД-19. Начавшиесся тогда переговоры о выработке антикризисных мер завязли в спорах на уровне министров финансов стран Еврозоны.