Эквадор: когда у пожарного музыка в душе

Пожарный из Кито Луис Куимбито играет на трубе для жителей столицы Эквадора. Луис с детства мечтал быть музыкантом. Не сложилось. Но став пожарным, мужчина не оставил свое увлечение. Сейчас он хочет помочь соотечественникам пережить трудное время. Как известно, музыка лечит. В минувший четверг президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об объявлении в стране 15-дневного общенационального траура по умершим в результате пандемии коронавируса нового типа. Как следует из опубликованного документа, на этот срок в республике будут приспущены все флаги. Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании, она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны. На настоящий момент в Эквадоре зарегистрировано 8 225 случаев заражений, 403 человека умерли.