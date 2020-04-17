Нигерия: пожар в лагере для беженцев

В результате пожара в лагере для перемещенных лиц в Нигерии погибли по меньшей мере 14 человек. Еще 15 получили ожоги. Трагедия разыгралась на северо-востоке страны в штате Борно. Задержан подозреваемый в поджоге. В лагере находились люди, бежавшие из районов, где действуют отряды исламистской террористической организации "Боко харам". На территории лагеря, расположенного в городе Гамбору вблизи границы с Камеруном, сейчас находятся более 70 тысяч человек.
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