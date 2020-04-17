Покорить Эверест, не выходя из дома

Познакомьтесь с альпинистами, которые покоряли самые высокие горные вершины в Гималаях. Теперь спортсмены сидят по своим квартирам в центре Лондона. Как и миллионы европейцев, Гарри Ричардс и Чарли Харборд (а они соседи по дому) соблюдают карантин. Вот уже несколько недель у молодых мужчин нет возможности проводить полноценные тренировки и посещать спортзал.

Самоизоляция натолкнула альпинистов на мысль - не выходя из дома, осуществить подъем эквивалентный высоте Эвереста - 8848 метров. Используя лестницу...

Гарри Ричардс: "Мы оба получаем удовольствие, бросая вызов самим себе. Когда физически ты можешь дойти до предела своих возможностей. Вот так и родилась эта идея. Тогда мы думали, что она неплохая".

Чарли Харборд: "Это совсем непохоже на то, что мы делали раньше. Ты поднимаешься по лестнице тысячи раз в своем собственном доме".

Гарри Ричардс: "Мы считали, что, да, это классная идея. Но очень быстро поняли , что задача оказалась сложнее чем мы предполагали".

Благодаря "восхождению по месту жительства" альпинисты собрали 8500 евро для британской национальной системы здравоохранения. Ну а лично для себя, парни скрасили монотонное существование во время карантина.

Гарри Ричардс: "Здесь все же скучно. Делать особо нечего. Мы не можем выходить и заниматься как раньше физическими упражнениями. А такое восхождение дает то, на чем мы можем сосредоточиться . Это здорово и нам это нравится".

Подниматься по лестнице в течение 23-х часов - удовольствие, конечно, не для всех. Но суть в другом, говорят альпинисты: людям стоит задуматься над постановкой целей (больших и малых). Это реально помогает отвлечься от карантина и ограничений, которые так давят на нас.

Чарли Харборд: "Дни идут своим чередом, меняют друг друга. И здорово, когда у тебя есть дело, которым можно заняться. Будь то испытание на выносливость, или другой вид деятельности, который разобьет время на части... Я уже не говорю о том, какое чувство удовлетворения от достигнутой цели вы можете получить".