В Испании за сутки от коронавируса скончались 585 человек

В Испании 585 человек скончались от COVID-19 за последние сутки, а число инфицированных увеличилось на 5250 — значительный рост по сравнению с предыдущим днём. В минздраве объясняют это тем, что специалисты начали широко применять тесты на антитела, выявляя тех, кто переболел бессимптомно.

Выборочную проверку должны пройти около миллиона человек. При этом растёт и количество зарегистрированных смертей, поскольку тестирование идёт также в моргах и похоронных бюро.

Общее число случаев в Испании с начала пандемии превысило 188 тысяч человек, а число жертв коронавируса — более 19 тысяч.

На этом фоне в пятницу опубликован декрет, согласно которому испанские регионы должны сообщать центральному правительству обо всех умерших от коронавируса, вне зависимости от места, где была зафиксирована смерть. Речь идёт в первую очередь о домах престарелых — некоторые регионы не включали их в свои отчёты, в то время как ситуация в этих заведениях, согласно многим сообщениям, весьма тревожная.