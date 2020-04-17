COVID-19: в мире более 150 тысяч погибших

Число заразившихся коронавирусом в мире людей увеличилось за последние семь дней на сотни тысяч и составило более 2,2 млн человек. Свыше 150 тысяч скончались. Центрами эпидемии остаются США и Европа. В Великобритании COVID-19 за сутки унес жизни 847 пациентов. С начала вспышки - погибли более 14,5 тысяч человек. Эксперты пока не могут сказать достигнут или преодолен в стране пик заболеваемости.

С Апеннин, где жертвами COVID-19 стали около 23 тысяч человек, приходят и хорошие новости. Число новых случаев инфицирования за сутки стало самым низким с начала эпидемии (полюс 355), а рост числа выздоровлений – наиболее резким (плюс 2563). Карантинные меры принесли ожидаемые результаты.

Джованни Рецца, Национальный институт здоровья Италии: "Так называемые "красные зоны" (где будут действовать ограничения) у нас появятся снова, когда в целом в стране отменят карантин. Это важная и эффективная мера. Мы так же должны будем соблюдать и дальше строгие правила социального дистанцирования".

За последние двадцать четыре часа в Италии умерли 575 больных.

Во Франции в больницах с COVID-19 находятся 31 190 пациентов. Из них 2167 были госпитализированы за двадцать четыре часа. Практически каждый 9-й оказался в реанимации. За тот же период времени скончался 761 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в стране приближается к 19 тысячам.