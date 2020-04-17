В Софии ввели полную изоляцию на Пасху

Власти Болгарии с полуночи пятницы запретили жителям столицы покидать её на время пасхальных выходных. Решение объясняется ростом числа заражённых в этой стране, где до сих пор была зафиксирована довольно низкая для ЕС статистика заболеваемости. Исключение с пятницы по воскресенье будет сделано только для грузового транспорта, перевозящего товары первой необходимости, и для карет скорой помощи.

Одним из первых к новой кризисной реальности пришлось приспосабливаться похоронным службам Софии: "Как и при любом опасном инфекционном заболевании, мы кладем тело умершего от Covid-19 в мешок. Его никому больше нельзя открывать: ни сотрудникам, ни родственникам. Гробы, которые мы используем в этих случаях, облицованы листовым металлом, что требуется по закону", - говорит Наталья Стоянова из похоронной службы Софии.

Ношение масок отныне обязательно в Болгарии, сотрудники похоронной службы, работающие с телами жертв Covid-19, обязаны также носить защитные костюмы. Все остальные меры являются не более, чем рекомендациями: “Мы ограничиваем доступ в наши офисы, впускаем только одного клиента за раз. На самой церемонии просим людей не стоять близко друг к другу, чтобы не разносить вирус, и рекомендуем по возможности ограничивать число участников похорон", - добавляет Наталья Стоянова.

Болгария ввела карантин 13 марта, одной из первых в Евросоюзе: "Новые правила захоронения отражают меры по противостоянию коронавирусу в Болгарии в целом, - передает из Софии наш специальный корреспондент Дамиан Воденичаров. - Настолько полной приостановки жизнедеятельности, особенно бизнеса, нет практически ни в одной стране ЕС".

Рестораны, кафе и торговые центры в Софии закрыты, массово отмены авиарейсы. Безработица за минувший месяц выросла на 2%, и правительство подверглось критике за медленную реакцию на кризис. Понадобилось несколько недель, чтобы оно выполнило обещание выплачивать 60 % от заработной платы тем, кто вынужден сидеть дома.

"У каждой строгой меры свои социальные и экономические последствия, - заявил Euronews вице-премьер Томислав Дончев, - и чем строже будут эти меры, тем больше пострадает бизнес. Поэтому сегодня мы намерены принять меры для малых предприятий, где работают до 15 человек. Они получат стимул в размере от 5 до 10 000 евро на оплату счетов и прочие расходы".

И хотя за минувшие двое суток в Болгарии наблюдается всплеск подтвержденных случаев Covid-19, а два крупных района проживания цыган в Софии помещены на карантин, статистика заболеваемости не может не удивлять: 38 умерших и 800 заразившихся.