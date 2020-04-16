Коронавирус как шанс на свободу: из европейских тюрем выпускают заключенных

В европейских странах из тюрем досрочно выпускают некоторые группы заключенных. Такое решение приняли министры юстиции с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса в пенитенциарных заведениях. Только в Соединенном Королевстве из тюрем должны выйти несколько тысяч человек.

Марк Фэрхерст, Национальный профсоюз сотрудников тюрем: "В тюрьме крайне сложно соблюдать социальное дистанцирование. Это закрытое учреждение. Узкие коридоры, маленькие лестничные площадки, двери камер расположены рядом. Это очень ограниченная зона. В принципе, придерживаться рекомендаций можно, но это означает, что мы должны ужесточить режим".

Британское правительство намеревалось освободить четыре тысячи заключенных. Однако, по словам представителей профсоюзов сотрудников тюрем, ситуация складывается непростая.

Марк Фэрхерст, Национальный профсоюз сотрудников тюрем: "Мы надеемся, что этот процесс может быть как-то упорядочен и ускорен. Насколько мне известно, с момента соответствующего решения властей, тюрьмы покинули не так много заключенных. Речь идет не сотнях, лишь о десятках. Надо что-то делать".

Наличие проблемы признала и министр по делам тюрем Люси Фрейзер. Она заверила законодателей, что в ближайшие дни на свободу выйдет большее число заключенных: "Что касается досрочных освобождений... На прошлой неделе из тюрем вышли четыре человека. На этой неделе мы планируем, что пенитенциарные заведения покинут уже значительно больше осужденных. В течение последних нескольких дней мы проводили абсолютно необходимые проверки. Мы обязаны убедиться в том, что люди, которых мы будем выпускать досрочно, не представляют риска для общества".

Общеевропейской политики по сокращению численности заключенных в тюрьмах на данный момент не проводится. Однако, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции в тюрьмах, на такой шаг решились во многих странах ЕС. В их числе Франция, Германия, Греция. Ожидается, что к ним присоединятся и другие государства Евросоюза.