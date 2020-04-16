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Испания

В Испании за сутки от COVID-19 умер 551 человек, новых случаев инфицирования более 5 тысяч - власти

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В Испании за сутки от COVID-19 умер 551 человек, новых случаев инфицирования более 5 тысяч - власти
Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Испанский минздрав сообщил о новых 5 200 зарегистрированных зараженных и о более, чем 550 (551) летальных исходов от КОВИД-19, это цифра за последние 24 часа.

Накануне власти сообщали о 523 смертях.

Общее же количество жертв COVID-19 с начала эпидемии составило свыше 19 тысяч (19 130).

Всего коронавирус был обнаружен у почти 183 тысяч человек (182 816).

По-прежнему серьезную нагрузку испытывают больницы и клиники, они остаются сильно перегруженными.

Известно, что 15% от всех зараженных коронавирусной инфекцией - это медики.

Такой высокий уровень инфицированности объясняется тем, что в начале эпидемии в стране ощущался серьезный недостаток средств индивидуальной защиты.

Но есть и хорошие новости.

Пять жителей небольшого городка Альфамбры, что в провинции Теруэль, самому молодому из которых было 76, а самому пожилому - 90 лет - были выписаны из стационара, врачи смогли их вылечить от COVID-19.

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