Парад Победы в Москве перенесён

Парад Победы на Красной площади Москвы будет в этом году перенесён. Такое решение приняло российское руководство. Новая дата пока не назначена. Но по словам президента Путина, парад и акция "Бессмертный полк" обязательно должны состояться в этом году, который объявлен в России Годом памяти и славы.

Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести Владимир Путин

"Для всех нас именно 9-е мая — это День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность", — подчеркнул Владимир Путин.

Подготовка к празднованию 75-летия Победы началась в России за много месяцев. Предполагались беспрецедентные масштабы торжеств по всей стране. Теперь все массовые мероприятия, связанные с праздником, будут отложены.

При этом в руководстве движения "Бессмертный полк" заявили, что рассматривают возможность провести акцию в дистанционном формате.