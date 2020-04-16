Таиланд: жители Бангкока продают золото

Жители Бангкока выстраиваются в длинные очереди у ломбардов. Клиенты говорят, что вынуждены продавать золотые украшения, чтобы получить наличные деньги. Оказавшись в затруднительном финансовом положении, на фоне распространения коронавирусной инфекции, многие просто не могут покрыть расходы на жилье или купить семье самое необходимое. Спасают ювелирные изделия. Ранее на этой неделе цена золота за унцию в Таиланде поднялась до $1,731.25 .
За сутки власти Таиланда зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2 672. В стране зафиксировано 46 летальных исходов. Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января.
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