Режим ЧС введён по всей Японии

Власти Японии расширили режим чрезвычайного положения на всю территорию страны. Такое решение принято на заседании правительства. Срок окончания карантина пока остаётся прежним — 6-е мая.

По словам премьер-министра Синдзо Абе, главная задача — не допустить передвижения больших потоков людей в так называемую золотую неделю, когда в конце апреля-начале мая следуют сразу несколько праздников подряд.

В семи японских префектурах, включая столицу, правительство объявило режим ЧС ещё на прошлой неделе. Некоторые другие регионы ввели аналогичные меры самостоятельно.

Япония долгое время оставалась единственной страной "Большой семёрки", где карантина не было. Однако в последние недели число заболевших начало стремительно расти и сейчас превышает 8600 человек.