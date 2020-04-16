Условия для снятия карантина

Европейские страны осторожно и понемногу ослабляют меры изоляции. Даже в наиболее пострадавших Италии и Испании постепенно открываются магазины бытовых товаров, рабочие возвращаются на заводы и стройки.

Еврокомиссия накануне озвучила своё видение стратегии выхода из кризиса: каждая страна принимает решения, исходя из собственных соображений, но эти решения должны быть постепенными, и их необходимо координировать в рамках сообщества.

Антони Плазенсия, директор Института здравоохранения Барселоны:

"Необходимо разработать общие меры, основанные на фактической ситуации. Единые меры должны отвечать требованиям не только отдельных стран, но и Евросоюза в целом".

Один из самых решительных шагов предприняли в Дании: там открылись детские сады и школы. Эксперты подчёркивают, что любые решения должны базироваться на соблюдении жёстких условий.

Скотт Маркус, институт Брейгель:

"Во-первых, должно быть отмечено устойчивое снижение числа заражений. Во-вторых, система здравоохранения должна быть готова отреагировать на новые вспышки, если они последуют, не подвергая опасности жизнь тех, кто уже находится в больницах. И в-третьих, необходимо отслеживать круг контактов заболевших, но так, чтобы не нарушать европейские нормы по защите частной жизни и информации".

При этом, как подчёркивают специалисты, ослабление мер в нынешних условиях обязательно приведёт к росту новых заражений, и система здравоохранения должна быть безусловно к этому готова:

Клэр Стендли, центр науки и безопасности здравоохранения в Гейдельберге:

"Одна из главнейших задач — сделать так, чтобы ослабление карантина не привело к новой волне заражений, которая свела бы на нет все успехи по сдерживанию вируса и снова перегрузила бы больницы. Так что главное — осторожность, тщательнейшее отслеживание всех новых случаев и массовое тестирование. Мы уже слышали и ещё не раз услышим о том, что строгие меры медицинского контроля необходимы для наблюдения за последствиями снятия карантина".

При этом и в руководстве Европейского Союза, и в правительствах отдельных стран подчёркивают, что запрет на путешествия — пересечение границ — снимать пока никто не собирается. Это ограничение, возможно, отменят в самую последнюю очередь. Говорят о конце лета или даже середине осени.