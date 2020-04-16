COVID-19 за сутки: Британия, Италия, Франция

Великобритания

861 человек скончался от COVID-19 в Великобритании за последние сутки, и число жертв кронавируса в стране превысило 13 700. В четверг было зарегистрировано 4 617 новых случаев заболевания - с начала вспышки эпидемии заразились 103 093 человек.

Взять эпидемию под контроль пока не удаётся, и британские власти объявили о продлении действия режима самоизоляции:

"В целом, мы все еще не можем снизить уровень заражения настолько, насколько нам хотелось бы. Мы получили очень полезный совет - соблюдать социальную дистанцию; любое её сокращение может привести к значительному росту распространения коронавируса. Основываясь на этом совете, который мы очень тщательно рассмотрели, правительство решило, что нынешние карантинные меры должны оставаться в силе как минимум в течение следующих трёх недель", - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

В четверг в британском Бирмингеме заработала ещё одна временная больница для лечения заболевших COVID-19, расположившаяся в Национальном выставочном центре. Её открыл по видеосвязи принц Уильям.

Италия

В Италии число новых случаев заражения за сутки вновь выросло до почти 3 800, но показатель суточной смертности немного снизился. Продолжает снижаться и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Хороших результатов удаётся достичь медикам Болоньи куда коронавирус пришёл на полтора месяца позже, чем в Ломбардию: врачи учли опыт своих коллег и сразу же строго изолировали пациентов с COVID-19.

В четверг итальянская полиция пресекла очередную попытку нажиться на пандемии, конфисковав 400 000 масок, которые хотели провезти контрабандой.

Всего на Апеннинах жертвами коронавируса стали уже более 22 170 человек, инфицированны 168 941.

Франция

Во Франции за минувшие сутки выявлено около 2 600 новых случаев заболевания - почти вдвое меньше, чем накануне. Суточный показатель смертности также снизился по сравнению со средой: 753 против 1438. Уменьшилось также число пациентов в отделениях интенсивной терапии.

С начала эпидемии во Франции зарегистрированы более 108 000 подтверждённых случаев заражения плюс около 40 000 в домах для престарелых и специализированных медучреждениях.

17 920 больных скончались.