Жертвам домашнего насилия нужна помощь

Нахождение в замкнутом в пространстве с тем, кто полагается на тяжесть своего кулака, оказывается новым тяжелым испытанием для жертв домашнего насилия.

Те, кто работает в профильных НПО, обращают внимание на то, что такая ситуация может привести - и уже приводит - к трагедии.

Об этом - Cюзанна Джейкоб, исполнительный директор НПО SafeLives: "Домашнее насилие - это способ подчинить себе другого человека, заставить его действовать по схеме, которая нравится тем, кто подавляет живущих рядом с помощью страха, причиняя физическую боль".

Европа была потрясена историей студентки-медика итальянки Лорены Кваранты, работавшей в больнице. Ее сожитель, решив, что Лорена его заразила коронавирусом, убил молодую женщину.

Вскрытие показало, что Лорена не была инфицирована, ей было всего 27 лет.

Журналист Euronews Райан Томпсон передает из Лиона: "По предложению Марлен Шьяппа, министра, курирующего во Франции вопросы гендерного равенства, сообщить о насилии, в случае, если нельзя воспользоваться телефоном и вызвать полицию, можно в аптеках, сотрудники которых предупредят правоохранителей, можно также послать кодовое смс-сообщение, оно, как сигнал SOS, будет означать крик о помощи".

Ширится и движение солидарности с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Но, по мнению экспертов и активисток , занимающихся этой проблемой ежедневно, многое сделать только предстоит.

Объясняет Каролин де Хаас, основательница НПО Nous Toutes: "Мы ценим те усилия, которые предпринимает французское правительство, для поддержки жертв домашнего насилия. Но, на наш взгляд, нужна круглосуточная служба с опытными сотрудниками, которые бы работали совместно с полицией. Правоохранители сегодня мобилизованы для решения других задач, поэтому их не слишком много, а у тех, кто остается, не всегда имеется квалификация, позволяющая разбираться в таких сложных проблемах".

В качестве примера решения задач подобного рода очень часто называется Дания. Там, чтобы помочь жертвам домашнего насилия, власти заранее забронировали номера в отелях, чтобы было куда поселить хотя бы на первое время, женщин и детей, нуждающихся в защите,.