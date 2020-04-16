"Мы - Венеция": кампания спасения

Венеция, долгие годы страдавшая от засилия туристов, сейчас борется за выживание в условиях пандемии, из-за которой её улицы опустели, и нет надежды на летний сезон. Ущерб будет серьезным: в 2018 году 86% туристов, приехавших в Венецию, составляли иностранцы, а туристический сектор уже пострадал от паводка осенью.

Этот исторический магазин сыров, ветчины и колбас существует в районе Кампо Санта Мария Матер Домини уже более века. Чтобы помочь выжить таким символам города рекламные фирмы Arzana и Scarpa запустили в интернете компанию "Мы- Венеция" ( #noisiamovenezia ).

"Все они - венецианцы, они живут и работают здесь, они хотят, чтобы все знали: Венеция - это не только место для развлечений - это город, который живет, растет, и стремится инвестировать в своё будущее", - говорит хозяин магазина Пьеро Франческини.

С каждым днём к кампании "Мы - Венеция" присоединяется всё больше народу. Чтобы поддержать местных производителей и торговцев, венецианцы в эти дни стараются делать свои покупки в небольших магазинах.

"От фазы сопротивления мы переходим к фазе экономического возрождения самого города", - говорит один из участников кампании.

Пьеро Франческини представляет четвёртое поколение владельцев. Сейчас он в магазине один. Работавший с Пьеро 80-летний отец остаётся дома из-за пандемии. Но он может быть спокоен: венецианцы сохранят дело его прадедов.