Дональд Трамп: "Пик эпидемии пройден"

В США количество зараженных коронавирусной инфекцией приближается к 650 тысячам человек, число летальных исходов составило почти 31 тысячу.

Почти две тысячи смертей приходятся на Мичиган. Тем не менее, жители этого штата, находящемся на Среднем Западе, вышли на акцию протеста, требуя возвращения к нормальной жизни. Они недовольны карантинными мерами, которые ввела губернатор Гретхен Уитмер.

В Вашингтоне федеральная администрация, сверившись с данными вирусологов, намерена объявить уже в четверг, как именно должно происходит включение мотора американской экономики.

Информация, которой мы располагаем, позволяет сделать ввод, что мы миновали пик эпидемии, надеюсь, что эта тенденция сохранится. У нас, таким образом, есть возможность продолжить разработку инструкций, как именно начинать приоткрывать страну и возвращаться к нормальной жизни. Дональд Трамп президент США

Около трети умерших от коронавирусной инфекции - более 11 тысяч человек - это жители Нью-Йорка, но, несмотря на трагические цифры, губернатор одноименного штата Эндрю Куомо также считает, что ситуация в эти дни лучше, чем в начале недели, поскольку больничный кризис, когда стационары действовали практически в полевых условиях ввиду нескончаемого потока пациентов, преодолен.

Врачи совершили невозможное, они сумели справиться с цунами госпитализаций, которая накрывала наши медучреждения. Эндрю Куомо губернатор штата Нью-Йорк

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Мэр Нью-Йорка ввел новое правило - начиная с ближайшей субботы, жители города обязаны носить маски или как-то иначе закрывать лицо, если пользуются общественным транспортом, идут на прогулку или делают покупки.