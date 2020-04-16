Дональд Трамп: "Пик эпидемии пройден"

В США количество зараженных коронавирусной инфекцией приближается к 650 тысячам человек, число летальных исходов составило почти 31 тысячу.
Почти две тысячи смертей приходятся на Мичиган. Тем не менее, жители этого штата, находящемся на Среднем Западе, вышли на акцию протеста, требуя возвращения к нормальной жизни. Они недовольны карантинными мерами, которые ввела губернатор Гретхен Уитмер.
В Вашингтоне федеральная администрация, сверившись с данными вирусологов, намерена объявить уже в четверг, как именно должно происходит включение мотора американской экономики.
Около трети умерших от коронавирусной инфекции - более 11 тысяч человек - это жители Нью-Йорка, но, несмотря на трагические цифры, губернатор одноименного штата Эндрю Куомо также считает, что ситуация в эти дни лучше, чем в начале недели, поскольку больничный кризис, когда стационары действовали практически в полевых условиях ввиду нескончаемого потока пациентов, преодолен.
Мэр Нью-Йорка ввел новое правило - начиная с ближайшей субботы, жители города обязаны носить маски или как-то иначе закрывать лицо, если пользуются общественным транспортом, идут на прогулку или делают покупки.