COVID-19: очаг пандемии в Европе сохраняется

Во Франции зарегистрированы свыше 134 тысяч вирусоносителей (134 582), инфекция привела к смерти более, чем 17 тысяч заболевших COVID-19 (17 167).

Минздрав вместе с тем отмечает, что количество госпитализаций уменьшается, как уменьшается и число тех, кто находится в реанимации. В цифры смертности включается статистика кончин в больницах и в домах престарелых.

Власти объявили о пакете мер, в который включена финансовая помощь неимущим семьям. Будет вознагражден и труд медиков.

В общей сложности Франция намерена поддержать общество и экономику €110 млрд, и это - лишь в первое время.

В Британии количество зараженных приближается к 100 тысячам, а количество летальных исходов - к 13 тысячам, по мнению специалистов, пик эпидемии может быть достигнут в самое ближайшее время.

Крис Уитти, профессор-эпидемиолог, выступая на брифинге, заметил, что "не стоит расслабляться, в случае, если мы достигнем пика. Поскольку люди продолжат умирать, и смертей будет много, все это нужно принимать в расчет, оценивая ситуацию".

Глава МИД страны Рааб, заменяющий премьера Джонсона, который восстанавливается в резиденции Чекерс, заявил, что карантинные меры будут продлены еще на три недели.

В Италии, где количество заражений превысило 165 тысяч, а число смертельных исходов КОВИД-19 составило более 21 с половиной тысячи, постепенно ослабляется режим изоляции, местные властиодной из наиболее затронутых эпидемией областей Апеннин - Ломбардии, обратились к Риму с просьбой разрешить частично возобновить работу ряда предприятий.

В Германии общие карантинные меры должны действовать до 4-го мая, закрыты и школы, и границы, на следующей неделе, однако, будет разрешено работать мелким предпринимателям, но на коллективные мероприятия, включая посещение театров, концертов, музеев, запрет действовать продолжит .

Решение о возобновлении матчей Бундеслиги - но при закрытых дверях - может быть принято 23-го апреля на общем собрании представителей клубов двух высших дивизионов.