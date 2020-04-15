Дональд Трамп vs ВОЗ

Пока Китай вел борьбу с коронавирусом, между Белым домом и Всемирной организацией здравоохранения нарастало противостояние. Оно было вызвано тем, что, по мнению Вашингтона, Пекин первоначально недооценил серьезность кризиса, а ВОЗ не разглядела угрозу и "распространяла китайскую дезинформацию".

Более того, усилия Китая по сдерживанию распространения заболевания агентство ООН оценило высоко. В конце января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус даже лично поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина:

"Вы начали одновременно целую серию мер по обеспечению общественного здравоохранения. Это очень и очень важно, мы вами гордимся. Нужно отметить ещё один важный момент: это политическая вовлечённость в решение задач под вашим личным руководством, которую мы наблюдали. А также работу всей вашей команды, которая поможет остановить этот вирус".

Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение Пекина, назвав коронавирус "китайским". Он заявил, что "ВОЗ с самого начала была ориентирована на Китай" и выразил недовольство, когда организация не одобрила его запрет на поездки в Поднебесную:

"Они (ВОЗ) очень сильно раскритиковали меня, когда я сказал, что мы собираемся запретить рейсы из Китая, в первую очередь, из некоторых районов этой страны, а потом и из всего Китая в целом. Нас за этого яростно критиковали. Но и Всемирная организация здравоохранения и весь мир поступили неправильно. Я имею в виду, что они во многом ошиблись, были неправы. Они очень сильно минимизировали угрозу".

После провала запрета на поездки для сдерживания эпидемии в США Трамп умножил свои атаки на Китай и ВОЗ, распорядившись в итоге приостановить выплату американских взносов в бюджет организации. Эта радикальная мера вызвала резкую критику как его противников - так и союзников. Председатель Европарламента Жозеп Боррель написал в своём Twitter: ,

"Глубоко сожалеем о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда их усилия необходимы как никогда ранее, чтобы помочь сдержать и смягчить пандемию #coronavirus. Только объединяя усилия, мы можем преодолеть этот кризис, который не знает границ".

По мере того, как в Соединённых Штатах растёт число умирающих от COVID-19, оппоненты Трампа обвиняют его в попытке переложить на ВОЗ свою вину по неэффективному управлению кризисной ситуацией. По их мнению, она была бы менее серьёзной, если бы президент следовал рекомендациям ВОЗ по сдерживанию распространения коронавируса.