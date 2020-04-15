В Испании - 523 смерти за сутки, снижение летальности подтверждается

Через месяц после того, как в Испании было введено чрезвычайное положение в связи с пандемией, кривая суточной смертности пошла вниз. Прислушавшись к советам эпидемиологов и объявив жёсткий карантин на всей территории страны, испанское правительство добилось стабильного снижения ежесуточной смертности и выхода на так называемое плато.

Эпидемия COVID-19 к сегодняшнему дню унесла жизни свыше 18 579 испанцев , в настоящий момент заражены коронавирусной инфекцией 177 633 жителей иберийского королевства, выздоровели свыше 70 850 заболевших.

В среду от КОВИД-19 в Испании скончались ещё 523 человека - это снова меньше, чем накануне. Но число заражённых за последние 24 часа опять возросло на 3%.

"За последние сутки были выписаны из больниц 3 346 пациентов. Этот показатель по-прежнему очень важен, он то растёт, то уменьшается, но мы очень надеемся , что выздоравливающих скоро станет больше, чем умирающих, ведь мы сейчас проводим и намного больше тестов на наличие антител", - заявил представитель минздрава Испании Фернандо Симон.

В последние два дня миллионы испанцев снова вышли на работу после проведённого дома периода самоизоляции и практического паралича экономики. Но минздрав Испании напоминает, что соблюдение карантинных мер остаётся обязательным, в том числе сохранение безопасной дистанции, Те, чьи предприятия пока остаются закрыты, должны продолжать строго следовать введённым правилам самоизоляции.

Смягчение карантинных мер прежде всего коснулось строительной индустрии Педро Мануэль Креспо проводит ремонтные работы на мадридском стадионе Сантьяго Бернабеу.

"Всё изменилось, - говорит он. - Люди разделены, мы носим маски, в обеденный перерыв мы больше не можем есть все вместе. Всё это как-то расхолаживает".

"Мы выдаём всем рабочим средства индивидуальной защиты, маски, - рассказывает прораб Бруно Вальеско Сегура. - Душевые мы регулярно дезинфицируем, у нас есть гели для рук на спиртовой основе".

На фоне наметившего выхода из карантина испанский парламент проводит первое очное контрольное заседание с момента объявления чрезвычайного положения.

Премьер-министр Педро Санчес на этой неделе встречается с представителями всех политических сил страны, чтобы выработать стратегию по выходу из карантина и пакет мер по социально-экономическому восстановлению Испании после пандемии. В следующую среду правительство в третий раз запросит у парламента разрешение на продление режима чрезвычайного положения и изоляционных, но чуть более мягких, мер - на этот раз до 10 мая.