Пропускной режим в Москве привел к огромным очередям в метро и пробкам

После введения пропускного режима из-за проверок документов перед входами на станции московского метрополитена выстроились огромные очереди, а на въездах в столицу образовались длинные пробки. Притом, как видно на многих кадрах, ни о каком соблюдении социальной дистанции в метро речи не шло. Ждать в очередях многим пришлось по 30-40 минут.

С 15 апреля для поездок по Москве на любом виде транспорта, в том числе на такси, велосипеде или мопеде, требуются цифровые пропуска. При отсутствии соответствующего разрешения человек может быть оштрафован на 5 тысяч рублей. Для передвижения по городу пешком — при соблюдении введенных ранее мер — разрешение не нужно.

Метро Ховрино утром. Никто не спешит. Publiée par Sergey Elkin sur Mercredi 15 avril 2020

"Бульон, из которого сегодня с COVIDом вышли несколько тысяч человек"

Многие пользователи соцсетей выразили опасения, что появление таких очередей в метро приведет к еще более быстрому распространению болезни.

"Мэрия Москвы сегодня организовала несколько сот точек распространения вируса. Причем в группе риска - среди тех, кто продолжает работать и взаимодействовать с другими людьми. Толпы продавцов, курьеров, сотрудников ЖКХ, врачей и тд. Бульон, из которого сегодня с COVIDом вышли несколько тысяч человек", - написал у себя в соцсетях оппозиционер Алексей Навальный.

"Оно наладится"

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что столица перейдет к автоматизированному контролю.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. <...> Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", — написал Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что ситуация "наладится", добавив, что введение пропускной системы в таком большом городе, как Москвы, не может проходить "абсолютно гладко". Песков призвал не делать выводы о работе системы по итогам первого утра.

В полиции посоветовали гражданам по возможности заранее планировать время поездок и соблюдать дистанцию: "Без крайней необходимости не покидайте свое жилище", - говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

По последним данным, в России выявлены почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 2000 человек выздоровели, 198 умерли. Больше половины инфицированных проживают в Москве.