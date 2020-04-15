Путин объявил о безвозмездной помощи компаниям

Российское руководство выделит безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, из расчёта по одной минимальной зарплате — чуть больше 12 тысяч рублей — на каждого сотрудника. Об этом объявил президент Владимир Путин на новом дистанционном совещании с членами правительства.

"Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля", — сообщил президент.

Электронный пропуск для поездок по Москве Moscow News Agency

Между тем работающие москвичи столкнулись со сложностями при передвижении. В российской столице со среды ввели обязательную проверку электронных пропусков. Горожане жаловались, что на въездах в город и на входе в метро образуются огромные очереди. Ожидание может продолжаться полчаса и больше, и в таких очередях невозможно соблюдать рекомендуемую дистанцию, что лишь ухудшает ситуацию.

В метрополитене и мэрии заявили, что за организацию проверки отвечает полиция. К полудню, по словам московского градоначальника, ситуация была нормализована.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 24,5 тысячи человек, из них почти 15 тысяч — в Москве, где ситуация наиболее сложная. Скончались 198 заболевших.