В Польше хотят принять закон о запрете абортов, несмотря на карантин

Польский парламент в среду должен принять в первом чтении законопроект о полном запрете абортов. По сообщениям СМИ, несмотря на режим изоляции, связанный с распространением коронавируса, по всей стране проходят акции протеста против принятия законопроекта. Демонстранты выходят на акции, соблюдая социальную дистанцию, публикуют сообщения в социальных сетях.

Общественные организации считают обсуждение этих изменений в период карантина, когда жителям страны запрещено выходить из дома без острой необходимости или участвовать в массовых мероприятиях, включая протесты, незаконным.

"Мы твердо убеждены, что это не простая случайность, что власти принимают этот законопроект во время карантина, когда свобода передвижения и собраний приостановлена, - сказала Euronews эксперт Международной федерации планируемого родительства Ирэн Донадио. - Это не нормальный демократический процесс. Из-за коронавируса к нему не было большого внимания со стороны средств массовой информации".

В Польше действует один из самых жестких в Европе законов об абортах. Прерывание беременности возможно только в случае изнасилования, инцеста или если здоровье ребенка или матери находится под угрозой. По словам Донадио, 97% абортов в Польше делаются в случаях, когда у плода выявлены серьезные патологии. По новым правилам прерывание беременности в этом случае будет запрещено.

В сентябре 2016 года польский парламент уже рассматривал похожий законопроект, предусматривающий полный запрет на прерывание беременности. Наказание за неповиновение включало в себя уголовное преследование женщины. После многотысячных демонстраций законопроект был отклонен.

"Уникальная возможность принять законопроект"

В недавнем интервью католическому еженедельнику "Niedziela" президент Польши Анджей Дуда назвал аборты в случае патологий плода "убийством детей-инвалидов".

Дуда находится у власти с 2015 года. Некоторые эксперты считают, что принятие нововведений именно сейчас направлено на укрепление его позиций среди консервативных сторонников в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 10 мая.

"Партия "Закон и справедливость" решительно настроена на проведение выборов 10 мая, хотя число инфицированных и умерших от COVID-19 все еще растет, - сказал глава варшавского Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас. - Она хочет воспользоваться этой возможностью и обеспечить победу Дуде, пока еще не поздно".

По его словам, перенос выборов может отрицательно сказаться на рейтинге действующего президента, поскольку со временем поляки начнут острее ощущать последствия экономического спада и эпидемологической обстановки в стране. "Сложившаяся ситуация предоставляет консерваторам уникальную возможность добиться принятия законопроекта", - подчеркнул эксперт.