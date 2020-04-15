Реставрация Нотр-Дама в фотографиях

15 апреля 2019 года пламя охватило парижский кафедральный собор Нотр-Дам, разрушив его кровлю и шпиль. На восстановление самой известной в мире готической достопримечательности собрали миллионы долларов. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции работы пришлось приостановить.
Реконструкцией занимается строительная компания Pierrenoel, мы поговорили с ее президентом Дидье Дюраном.
Нотр-Дам все еще в опасности
По словам Дюрана, одним из главных последствий пожара стала потеря устойчивости конструкций собора после обрушения крыши. Частично это произошло из-за того, что известняк впитал в себя воду, которой тушили пожар, частично - из-за огня.
Чтобы другие части здания не обрушились пришлось снять статуи с северного, южного и западного фронтонов. С южного и западного углов южной башни, где каменная кладка была сильно повреждена огнем, удалили химер и балюстрады: они могли упасть на сводчатый потолок.
Скалолазы должны были оценить повреждения некоторых гаргулий, химер и скульптур башни Нотр-Дама путем масштабирования здания.
Стены собра больше не разрушаются
Чтобы не сверлить средневековые стены здания, реконструкторы установили гранитные подножки и кирпичные сваи. Главный архитектор Парижа Филипп Вильнев подчеркнул, что стены восьмого века, пережившие множество реставраций, не должны пострадать в ходе реализации проекта.
Из-за опасности дальнейшего разрушения, завалы техникам помогали убрать роботы. Все обломки - в основном дерево, металл, камень и гравий - были тщательно проверены и отмечены специалистами, прежде чем их убрали с места строительства, объяснил Дюран.
Анализ обломков, во-первых, поможет понять, что послужило причиной пожара. Главная версия - неисправность электропроводки. Во-вторых, позволит реконструкторам понять, как собор был построен.
Укрепление аркбутанов собора
Стены собора укрепили. Под аркбутанами, отличительными для готической архитектуры, возвели двадцать восемь временных деревянных креплений.
Для доступа к тем частям собора, которые нуждались в разборке или ремонте, были построены леса. Строители защитить собор от влаги, возведя полупрозрачные брезенты над зданием и над окнами после того, как специалисты убрали витражи.
Самый большой вызов
"Одна из самых больших проблем на сегодняшний день - проблема с лесами, которые были установлены для восстановления шпиля здания и были повреждены во время пожара", - сказал Дюран.
До сих пор командам удалось укрепить леса, что необходимо для их демонтажа. В ближайшие несколько месяцев, когда работы возобновятся, леса разрежут, труба за трубой, и спустят на землю.
Затем альпинисты их соберут - всего труб будет 250 тысяч.
Параллельно с демонтажем лесов другие бригады будут работать ночью, чтобы убрать мусор с верхней части сводчатого потолка собора. Это обугленные остатки деревянной рамы и свинец с крыши, расплавившийся во время пожара.
"Все оставшиеся каменные своды придется укрепить, так как 15% из них обрушилось при падении шпиля", - сказал Дюран. Главный архитектор Парижа с помощью специалистов провел исследование, чтобы определить те части сводов, которые необходимо укрепить сверху. Когда эти работы будут завершены, рабочие смогут безопасно войти в здание, чтобы начать реставрацию на внутренней каменной кладке.
Ученые ищут подсказки
Все обломки, извлеченные из собора, отсортированы в больших палатках недалеко от Нотр-Дама. "Ученые идентифицируют, анализируют и каталогизируют все предметы, чтобы их можно было положить обратно в нужное место", - пояснил Дюран.
Из-за пожара в апреле 2019 года в воздух попали сотни тонн свинца, загрязнив сам собор и прилегающую к нему территорию.
В результате работу многих специалистов на стройплощадке пришлось откладывать из-за опасений, что концентрация свинца нанесет вред здоровью. Все, кто находится на стройплощадке, должны носить специальные маски и костюмы. На территории также организованы душевые кабины.
В лабораторных условиях специалисты пытаются выработать план по восстановлению как можно большего числа интерьеров Нотр-Дама. Ученые используют восстановленные объекты в качестве ключевых подсказок.
Реставрация отложена?
Вскоре после пожара президент Франции Эммануэль Макрон создал общественный орган во главе с отставным военным генералом Жаном-Луи Георгеленом, назначенным курировать проект реставрации.
По словам Георгелена, восстановление собора должно завершиться к 15 апреля 2024 года. Некоторые специалисты считают, что это слишком амбициозный план в том числе и из-за вспышки нового коронавируса.