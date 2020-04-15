"Вирус очень агрессивный": Северная Македония ужесточает карантин

В минувшие выходные в столице Северной Македонии Скопье на улицах можно было заметить только бродячих собак и полицейских, а также редких прохожих, которые получили разрешение на передвижение по городу. Все остальные остались дома, т.к. власти ввели комендантский час сроком на два дня.

В настоящее время в Северной Македонии с населением в два миллиона человек зафиксировано 908 случаев заражения коронавирусом, из них 122 — медицинские работники. 44 заболевших скончались.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, что уже действующие ограничительные меры были усилены после консультаций с эпидемиологами.

"Я уверен, и мы можем наблюдать это и в других странах, что такие меры помогут значительным образом снизить темпы роста числа инфицированных. Уже сейчас у нас показатель прироста заболеваемости низкий и мы надеемся, что со временем число новых заражений будет снижаться", — сказал министр.

Основанием для беспокойства служить высокий показатель смертности в 5%. Глава Национального центра по координации мер реагирования и подготовки к эпидемиям Жарко Караджовски говорит, что степень агрессивности воздействия вируса удивляет экспертов.

Этот вирус отличается тем, что причиняет вред всему организму человека. Он не только поражает легкие, но и другие системы органов — сердечно-сосудистую систему, почки, печень, он приводит к мультисистемному заболеванию Жарко Караджовски глава Национального центра по координации мер реагирования и подготовки к эпидемиям

Режим чрезвычайного положения действует в Северной Македонии с 18 марта и правительство рассматривает возможность продления карантина еще на 30 дней.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче говорит: "Нам приходится иметь дело с вирусом, о котором мы почти ничего не знаем. Проводится очень много исследований. Мы предполагаем, что теплая погода, вероятно, снизит темпы эпидемии, но мы не можем быть в этом уверены".

"По прогнозам экспертов, пик эпидемии наступит в конце месяца, будет зафиксировано около 2000 случаев заражения, — передает из Скопье корреспондент Euronews Борьян Йовановски. — Северная Македония — развивающаяся страна, здесь есть возможность госпитализации только 1000 таких пациентов. Больницы заполнены уже на 75% и власти пытаются принять более строгие меры социального дистанцирования, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса".