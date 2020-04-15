Кинотеатр на колесах: мэрия Мадрида попыталась с помощью кинематографа приободрить жителей города, вынужденных соблюдать режим самоизоляции. Два огромных экрана,установленные на грузовике, побывали в одном из районов столицы Испании с наступлением сумерек. Сразу после ежевечерних аплодисментов, которые звучат в честь медицинских работников, на площади Тирсо де Молино показали несколько эпизодов сериала "Современная любовь" с участием Энн Хэтэуэй. Кинотеатр на колесах путешествует по Мадриду с 13 марта, планируется, что он посетит все района города.

А северном пригороде Афин Ликоврисисе в этом году пасхальный зайцы из шоколада ждут покупателей в съедобных защитных масках. Владелец кондитерской Тассос Вазакас говорит, что хотел таким образом подарить клиентам и прохожим хорошее настроением.