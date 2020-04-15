Дезинфекция тюрьмы в Кении

Дезинфекция тюрьмы строго режима на западе Кении в городе Кисуму. Случаев короновирусной инфекции здесь выявлено не было, власти хотят, чтобы такая ситуация сохранялась и дальше.
В Кении действует запрет на передвижение за административные границы столицы страны Найроби и ее пригородов, а также округов Килифи, Момбаса и Квале в связи с пандемией коронавируса нового типа.
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