Потери Евросоюза — три триллиона евро

Меры по сдерживанию коронавируса и потери от карантина уже стоили европейским странам три триллиона евро: об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС объявляет о глобальном сборе средств спонсоров: эти деньги должны пойти как на помощь экономике, так и на разработку вакцины. Лекарство, по словам фон дер Ляйен, должно быть доступно всем странам.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Чтобы поддержать инициативу по сбору средств, я решила провести 4 мая онлайн-конференцию доноров. Это должно помочь покрыть срочные нужды и найти новые сбалансированные решения. Мы начинаем подготовку в сотрудничестве с известными организациями. Очевидно, работа будет вестись и в тесной координации с ВОЗ. Я надеюсь, что страны и отдельные организации по всему миру откликнутся на этот призыв".

Пересмотру должен подвергнуться и долгосрочный бюджет Евросоюза: удар коронавируса по глобальной экономике уже оказался сильнее, чем после кризиса 2008 года.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Новый семилетний бюджет должен сильно отличаться от предыдущих. Он должен стать европейским ответом на кризис. В первые несколько лет нас ждёт гигантская работа. Придётся стимулировать общий рынок, не допустить фрагментации нашего общего рынка, усилить устойчивость европейской экономики".

По данным Европейского бюро ВОЗ, в Старом Свете коронавирусом заразились более 880 тысяч человек, из них скончались уже более 74 тысяч. А по данным МВФ, экономика зоны евро испытывает самую сильную рецессию по сравнению с другими регионами мира — потери могут составить 7,5% общего ВВП.