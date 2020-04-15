COVID-19: полмиллиона выздоровевших

Заразившихся коронавирусом во всём мире стало более 2 млн (2 052 508), около 132 932 человека скончались, 508 387 выздоровели.

Великобритания

Число инфицированных в Великобритании за день увеличилось на 4603, превысив 98 тысяч. Страна продолжает жить в режиме строгого карантина - жертвами коронавируса стали около 12 868 британцев. В среду показатель суточной смертности в королевстве немного снизился, хотя власти признают, что официальные данные не отражают всей полноты картины.

Но COVID-19 не всегда приговор. Это доказывает случай 106-летней Конни Титчен, которая уже выписалась из больницы.

Франция

Канны стали одним из первых французских городов, где местные власти взялись обеспечить масками всё население. Их будут опускать во все почтовые ящики и раздавать в специальных центрах.

За минувшие сутки во Франции скончались от COVID-19 ещё более 1438 человек, и общее число умерших превысило 17 тысяч (17167). Столь резкий рост власти объясняют поступлением неучтенных в предыдущие дни данных.

В стране насчитывается более 106 тысяч подтверждённых случаев заражения, плюс ещё более 40 тысяч в домах для престарелых и специализированных медучреждениях. Режим самоизоляции продлён до 11 мая.

Италия

В Италии снижается число прибывающих в больницу пациентов, в отделениях интенсивной терапии освобождаются места. В некоторых районах власти начали постепенно смягчать условия жёсткого карантина. Суточный прирост инфицированных на Апеннинах в среду вновь немного снизился, следуя установившейся четыре дня тому назад тенденции.

С начала эпидемии коронавирусом заразились более 165 тысяч итальянцев, более 21 645 из них побороть болезнь не смогли. В настоящее время в итальянских больницах проходят около 105,5 тысячи заражённых.